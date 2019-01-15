Dreamcatcher 庆祝出道两周年 明天为粉丝公开最新 fan song！
KPOP 2019年1月15日 星期二08:37 施乃琪
上周出道满两周年的 Dreamcatcher 除了开直播和粉丝一起庆祝，明天也要送上最新的 fan song 罗！
Dreamcatcher 於 13 日出道纪念日当天开了 V LIVE 直播和 InSomnia 即时互动，一开场就端出大蛋糕开心庆祝两岁，接著一边上演「吃播」一边分享对粉丝的感谢之情，还安排了猜谜回顾出道至今的活动照片。虽然两年不算很长的一段时间，多次回归之余还举行海外巡演的 Dreamcatcher 仍留下许多回忆。
特别的是，今天（16 日）傍晚 Dreamcatcher 也将公开新歌 “Over the Sky”，这是继 “Full Moon” 后再度为粉丝特地准备的歌曲，InSomnia 不妨认真听听藏在歌词里的心意。
不仅如此，经纪公司也透露：「很感谢这两年来和 Dreamcatcher 一起享受『做恶梦』的各位粉丝，很快地她们也会展开新的故事和音乐，希望大家继续多多关注支持，Dreamcatcehr 也会一直全力以赴的！」Dreamcatcher 预定在下个月回归。
（照片与影片来源：Happyface Entertainment）
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