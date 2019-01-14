《Running Man》WINNER對上I.O.I重逢，cover舞蹈「超級比一比」精彩又刺激！
綜藝 2019年1月14日 星期一12:25 MiJimin
【影片】昇勳、昇潤、度延、請夏四位偶像的反應力&重點舞蹈表現力…都超強的啊～！！！
又有偶像團體來《Running Man》報到啦～！昨日（1/13）播出的ep.434中，RM成員們邀請到了四位大勢偶像出演，男團WINNER的李昇勳、姜昇潤，以及在I.O.I時期，一起活動過的金請夏（SOLO中）和金度延（現Weki Meki成員）。
金度延也提到在女團I.O.I活動時期，經常說自己最想上的綜藝節目就是《Running Man》，這一回出演也算是完成長久以來的心願，WINNER和金請夏都帶來了新歌的小舞台，最後度延與請夏重現了經典熱門曲《PICK ME》，現場氣氛超high～！
之後，為了完成升級任務，四個偶像各自搭配兩位RM成員，進行猜cover舞蹈的歌手與歌名，過程相當刺激，只要一答對，另一邊對手的天花板就會下降，對決也相當精彩好看啊！
▼度延vs昇勳，兩人勢均力敵～：
▼請夏vs昇潤，一面倒戰況有點慘烈啊～：
過程也是相當有趣啊～XD，總共有三場對決，好奇結果的朋友，可以回頭看這一期節目哦～！
（圖自：SBS Running Man）
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