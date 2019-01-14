网友恶意留言「把狗狗炖来吃应该也很好吃」申世景直接置顶这条留言，表达了警告之意！ EXO KAI生日快乐！灿烈SNS分享聚餐照 前两天生日的D.O.也一起庆祝了～ 朱镇模恋上10岁年下美女 人称「医师界金太希」 SHINee KEY也在追剧《SKY Castle》IG发话：快说是谁干的，我好奇到睡不著啊！ BIGBANG胜利香港演唱会：没有乐队、只有2名舞者！粉丝灌爆梁铉锡IG要求公平对待艺人！ JYJ 朴有天重拾歌手身份 个人日本巡演 3 月开跑！ 《摇摆男孩》跳舞小胖超抢戏！他是韩国演员金敏浩 黄光熙出演《认哥》带来时下最火的舞蹈表演！开头霸气…结尾却莫名心酸 徐章煇：拜托你吃点东西吧！ 重温 15 年青春的笑与泪 东方神起纪念画报集开放预购！ 《RM》李光洙公开恋情后刘在锡超兴奋！「她」透露自己是「李李CP」的爱情鹊桥…HAHA：果然是商业关系啊！ 【男团个人品牌评价】智旻、V 年末话题性高 以压倒性差距拿下冠亚军 「未出席仍获得学分」 多名 CUBE 相关男团成员学位遭取消 IU将出演吴忠焕导演和「洪氏姐妹」合作的新剧《德鲁纳酒店》？tvN：还没有确定！ ASTRO 回归倒数两天 清爽新作品〈All Light〉提前迎来春日！ 《花游记》史上最帅猪八戒 FTISLAND主唱李洪基猪年来台过生日 《Running Man》WINNER对上I.O.I重逢，cover舞蹈「超级比一比」精彩又刺激！ 这神奇的人脉！Super Junior东海於SNS更新与邕圣佑合照 粉丝惊喜：之后会不会有合作计画啊？ 郑雨盛、金香起於电影《证人》中再会！两位演员重现17年前广告场面…网友：妹妹长大了 大叔却没有老！ 韩男篮帅哥选手最喜欢的RM成员，跳过人气宋智孝选择池锡辰的理由听了超实在！ [好片推荐]《锁命危机》门锁再好 也难防有心人 TWICE师妹团出道在即？！ 首支MV已拍摄完毕 BTOB李昌燮今日入伍：等我回来就不再搞笑了 送上祝福!《机智牢房生活》「金济赫」朴海秀今日大婚 【多图】BIGBANG胜利入伍前最后一个海外巡演大成功！邀DARA作特别嘉宾 最多人追踪 Instagram 的韩国女艺人？BLACKPINK Lisa 坐拥 1300 万粉丝居冠 第一次参加偶像运动会的iKON不懂规则，疯狂为「同色系」女团加油XD 不只有「powerful 青春」 GFRIEND 歌词暗藏别具深意的坚持！ BTS防弹少年团V真的超爱照顾哥哥们！兄弟情都体现在细节中～ 祝EXO的「舞蹈直拍神」KAI生日快乐！

← 上一则 下一则 →