《Running Man》WINNER对上I.O.I重逢，cover舞蹈「超级比一比」精彩又刺激！
综艺 2019年1月14日 星期一12:25 MiJimin
【影片】升勋、升润、度延、请夏四位偶像的反应力&重点舞蹈表现力…都超强的啊～！！！
又有偶像团体来《Running Man》报到啦～！昨日（1/13）播出的ep.434中，RM成员们邀请到了四位大势偶像出演，男团WINNER的李升勋、姜升润，以及在I.O.I时期，一起活动过的金请夏（SOLO中）和金度延（现Weki Meki成员）。
金度延也提到在女团I.O.I活动时期，经常说自己最想上的综艺节目就是《Running Man》，这一回出演也算是完成长久以来的心愿，WINNER和金请夏都带来了新歌的小舞台，最后度延与请夏重现了经典热门曲《PICK ME》，现场气氛超high～！
之后，为了完成升级任务，四个偶像各自搭配两位RM成员，进行猜cover舞蹈的歌手与歌名，过程相当刺激，只要一答对，另一边对手的天花板就会下降，对决也相当精彩好看啊！
▼度延vs升勋，两人势均力敌～：
▼请夏vs升润，一面倒战况有点惨烈啊～：
过程也是相当有趣啊～XD，总共有三场对决，好奇结果的朋友，可以回头看这一期节目哦～！
（图自：SBS Running Man）
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