韓男籃帥哥選手最喜歡的RM成員，跳過人氣宋智孝選擇池錫辰的理由聽了超實在！
綜藝 2019年1月14日 星期一11:19 MiJimin
李寬熙（이관희）選手還說最討厭劉在錫大神，原因是不想活得那麼累～XDDD。（《Running Man》）
SBS綜藝節目《Running Man》昨日播出（ep.434）的片段中，特別邀請到了 KBL 的全明星選手們，到現場協助RM成員的升級任務，男嘉賓的到場也讓宋智孝、全昭旻兩人相當開心，顴骨升天～！
*KBL 是韓國籃球聯賽的簡稱。
▼選手們出場兼投籃炫技，偶有失誤成為節目中的小小笑點：
其中，訪問到李寬熙選手時，提到了他與嘻哈歌手 Beenzino 長得很像，在網上也相當有名，而他也提到現場有兩位自己很欣賞的成員，一個是全昭旻、一個是池錫辰。（成員們還以為他會選宋智孝，感到相當驚訝！）
正當大家覺得李寬熙選手的取向很特別時，他表示：「池錫辰是細水長流的強者，代表性的人物；而且我個人很不喜歡劉在錫這類型的人，要像他一樣活著感覺會相當累人。」意指池錫辰雖然不是最強的卻能夠笑到最後，在演藝圈中活躍的長長久久，還默默模仿了王鼻子大哥的標準動作，是真愛無誤啊～XD。
而欣賞全昭旻的理由，是因為覺得她形象活潑，總是很有元氣的樣子，在一旁的全昭旻害羞地猛撩頭髮到耳後～！貼心的哥哥們也為全昭旻製造靠近的機會，默默幫忙湊成對…XDDD。
▼完整訪問片段：
PS：韓國的明星選手們，顏值也都蠻高的呢～！
（圖自：SBS Running Man）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞