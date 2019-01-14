韩男篮帅哥选手最喜欢的RM成员，跳过人气宋智孝选择池锡辰的理由听了超实在！
综艺 2019年1月14日 星期一11:19 MiJimin
李宽熙（이관희）选手还说最讨厌刘在锡大神，原因是不想活得那么累～XDDD。（《Running Man》）
SBS综艺节目《Running Man》昨日播出（ep.434）的片段中，特别邀请到了 KBL 的全明星选手们，到现场协助RM成员的升级任务，男嘉宾的到场也让宋智孝、全昭旻两人相当开心，颧骨升天～！
*KBL 是韩国篮球联赛的简称。
▼选手们出场兼投篮炫技，偶有失误成为节目中的小小笑点：
其中，访问到李宽熙选手时，提到了他与嘻哈歌手 Beenzino 长得很像，在网上也相当有名，而他也提到现场有两位自己很欣赏的成员，一个是全昭旻、一个是池锡辰。（成员们还以为他会选宋智孝，感到相当惊讶！）
正当大家觉得李宽熙选手的取向很特别时，他表示：「池锡辰是细水长流的强者，代表性的人物；而且我个人很不喜欢刘在锡这类型的人，要像他一样活著感觉会相当累人。」意指池锡辰虽然不是最强的却能够笑到最后，在演艺圈中活跃的长长久久，还默默模仿了王鼻子大哥的标准动作，是真爱无误啊～XD。
而欣赏全昭旻的理由，是因为觉得她形象活泼，总是很有元气的样子，在一旁的全昭旻害羞地猛撩头发到耳后～！贴心的哥哥们也为全昭旻制造靠近的机会，默默帮忙凑成对…XDDD。
▼完整访问片段：
PS：韩国的明星选手们，颜值也都蛮高的呢～！
（图自：SBS Running Man）
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