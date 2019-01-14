韓男籃帥哥選手最喜歡的RM成員，跳過人氣宋智孝選擇池錫辰的理由聽了超實在！ [好片推薦]《鎖命危機》門鎖再好 也難防有心人 TWICE師妹團出道在即？！ 首支MV已拍攝完畢 BTOB李昌燮今日入伍：等我回來就不再搞笑了 送上祝福!《機智牢房生活》「金濟赫」朴海秀今日大婚 【多圖】BIGBANG勝利入伍前最後一個海外巡演大成功！邀DARA作特別嘉賓 最多人追蹤 Instagram 的韓國女藝人？BLACKPINK Lisa 坐擁 1300 萬粉絲居冠 第一次參加偶像運動會的iKON不懂規則，瘋狂為「同色系」女團加油XD 不只有「powerful 青春」 GFRIEND 歌詞暗藏別具深意的堅持！ BTS防彈少年團V真的超愛照顧哥哥們！兄弟情都體現在細節中～ 祝EXO的「舞蹈直拍神」KAI生日快樂！

除了力道十足又不失感性的表演，其實 GFRIEND 在歌迷未必會留意的「歌詞」也有獨到風格，在她們回歸前來一探究竟吧！

隨著新專輯〈Time for Us〉發行在即，GFRIEND 最近也陸續釋出各種預告，其中甚至包括最新主打歌「太陽啊」(Sunrise) 的完整歌詞，讓大眾得以搶先一窺新歌的概念和觀點。

「太陽啊」以尚未升起的太陽比喻心儀對象，延續前作以夜晚為主題的手法來更深入地描繪少女心境。特別的是，無論能否讀懂韓文，一眼望去都能發現整首歌詞並未使用 K-pop 中常見的英文關鍵字或句子，而是 100% 由韓文構成如一首詩歌般的完整抒情氛圍。

其實早從 GFRIEND 的出道曲開始，「校園三部曲」中除了 “Me Gustas Tu” 在銜接段落與歌名使用了西班牙語外，其他歌詞也幾乎全由韓文寫就，去年夏天的 “Sunny Summer” 甚至創意十足地將成員藝名融入歌詞。



於是，在外來語、新造語、英文歌詞甚至意味不明的狀聲詞四處可見的 K-pop 潮流中，GFRIEND 大量使用韓文的堅持無論對海內外歌迷而言都別具意義：國內歌迷在聽歌時不會遭遇違和感，同時能直接感受到歌曲意圖營造、傳達的訊息；而海外歌迷則體驗了完整的「韓國風情」。

事實上，過去隊長 Sowon 也曾在廣播電台中提過：「我們都想盡量用韓文來寫歌，而不是刻意把韓文歌詞替換成外來語或外文，因為美麗的歌詞也是屬於 GFRIEND 的特色之一。」最後就來聽聽正規二輯〈Time for Us〉的亮點集錦，期待 GFRIEND 獨特的韓流音樂吧！





（照片與影片來源：Source Music）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞