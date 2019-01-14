不只有「powerful 青春」　GFRIEND 歌词暗藏别具深意的坚持！

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除了力道十足又不失感性的表演，其实 GFRIEND 在歌迷未必会留意的「歌词」也有独到风格，在她们回归前来一探究竟吧！

随著新专辑〈Time for Us〉发行在即，GFRIEND 最近也陆续释出各种预告，其中甚至包括最新主打歌「太阳啊」(Sunrise) 的完整歌词，让大众得以抢先一窥新歌的概念和观点。

「太阳啊」以尚未升起的太阳比喻心仪对象，延续前作以夜晚为主题的手法来更深入地描绘少女心境。特别的是，无论能否读懂韩文，一眼望去都能发现整首歌词并未使用 K-pop 中常见的英文关键字或句子，而是 100% 由韩文构成如一首诗歌般的完整抒情氛围。

其实早从 GFRIEND 的出道曲开始，「校园三部曲」中除了 “Me Gustas Tu” 在衔接段落与歌名使用了西班牙语外，其他歌词也几乎全由韩文写就，去年夏天的 “Sunny Summer” 甚至创意十足地将成员艺名融入歌词。



於是，在外来语、新造语、英文歌词甚至意味不明的状声词四处可见的 K-pop 潮流中，GFRIEND 大量使用韩文的坚持无论对海内外歌迷而言都别具意义：国内歌迷在听歌时不会遭遇违和感，同时能直接感受到歌曲意图营造、传达的讯息；而海外歌迷则体验了完整的「韩国风情」。

事实上，过去队长 Sowon 也曾在广播电台中提过：「我们都想尽量用韩文来写歌，而不是刻意把韩文歌词替换成外来语或外文，因为美丽的歌词也是属於 GFRIEND 的特色之一。」最后就来听听正规二辑〈Time for Us〉的亮点集锦，期待 GFRIEND 独特的韩流音乐吧！





（照片与影片来源：Source Music）

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