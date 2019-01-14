BTOB李昌燮今日入伍：等我回來就不再搞笑了 送上祝福!《機智牢房生活》「金濟赫」朴海秀今日大婚 【多圖】BIGBANG勝利入伍前最後一個海外巡演大成功！邀DARA作特別嘉賓 最多人追蹤 Instagram 的韓國女藝人？BLACKPINK Lisa 坐擁 1300 萬粉絲居冠 第一次參加偶像運動會的iKON不懂規則，瘋狂為「同色系」女團加油XD 不只有「powerful 青春」 GFRIEND 歌詞暗藏別具深意的堅持！ BTS防彈少年團V真的超愛照顧哥哥們！兄弟情都體現在細節中～ 祝EXO的「舞蹈直拍神」KAI生日快樂！

Blink 都知道 Lisa 愛攝影、本身又上相，而她也憑看點十足的風格在短時間內就成為 Instagram 有最多追蹤者的韓國女藝人！

以 14 日零點為基準，Lisa 的個人 Instagram 追蹤者數來到 1300 多萬人，在當前由韓國女藝人開設的官方帳號中高居第一名位置。

去年 BLACKPINK 隨著迷你一輯發行後，也透過團體的官方 Instagram 公開四位成員終於開設的個人帳號，展現她們在舞台下的日常、彼此相處的有趣面貌和幕後花絮等等。結果四人的追蹤者數都直線上升，目前 Jennie 和 Rosé 分別有 1177 萬、1007 萬人追蹤，Jisoo 也有逼近千萬大關的 995 名追蹤者，每次發文都能看見各國語言的熱情回應。

不僅如此，在去年 Instagram 發表《2018 年 Instagram Awards》結果中，BLACKPINK 也因為團體帳號的高人氣而從眾多女團中脫穎而出成為冠軍！



（照片來源：@lalalalisa_m、YG Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞