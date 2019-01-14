送上祝福!《机智牢房生活》「金济赫」朴海秀今日大婚 【多图】BIGBANG胜利入伍前最后一个海外巡演大成功！邀DARA作特别嘉宾 最多人追踪 Instagram 的韩国女艺人？BLACKPINK Lisa 坐拥 1300 万粉丝居冠 第一次参加偶像运动会的iKON不懂规则，疯狂为「同色系」女团加油XD 不只有「powerful 青春」 GFRIEND 歌词暗藏别具深意的坚持！ BTS防弹少年团V真的超爱照顾哥哥们！兄弟情都体现在细节中～ 祝EXO的「舞蹈直拍神」KAI生日快乐！

Blink 都知道 Lisa 爱摄影、本身又上相，而她也凭看点十足的风格在短时间内就成为 Instagram 有最多追踪者的韩国女艺人！

以 14 日零点为基准，Lisa 的个人 Instagram 追踪者数来到 1300 多万人，在当前由韩国女艺人开设的官方帐号中高居第一名位置。

去年 BLACKPINK 随著迷你一辑发行后，也透过团体的官方 Instagram 公开四位成员终於开设的个人帐号，展现她们在舞台下的日常、彼此相处的有趣面貌和幕后花絮等等。结果四人的追踪者数都直线上升，目前 Jennie 和 Rosé 分别有 1177 万、1007 万人追踪，Jisoo 也有逼近千万大关的 995 名追踪者，每次发文都能看见各国语言的热情回应。

不仅如此，在去年 Instagram 发表《2018 年 Instagram Awards》结果中，BLACKPINK 也因为团体帐号的高人气而从众多女团中脱颖而出成为冠军！



（照片来源：@lalalalisa_m、YG Entertainment）

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