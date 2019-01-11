HIGHLIGHT龙俊亨深夜直播竟爆哭？！ 「我的心生病了、不吃药睡不著」
明星 2019年1月11日 星期五12:37 Sani
昨晚淩晨3点，龙俊亨突然打开IG进行直播，没想到竟是带著醉意、流著泪说「自己的心好痛」，实在太令人心疼他......
龙俊亨这次直播没有化妆，素颜露出颇深的黑眼圈，似乎是刚刚喝过酒、语调带著醉意，面容十分憔悴：「今天发生了很不好的事，虽然不是什么需要担心的事，但我的心生病了，所以感觉很糟。 」
龙俊亨边流泪边反复说著：「好痛，真的好痛」、「真的快要疯了」更透露自己有睡眠问题：「连续3天都到早上六七点才能睡著，没吃药就无法入睡。 」令人心碎。
不过龙俊亨倾诉之后似乎情绪好转一些，而且发现似乎吓到粉丝，便开始道歉，并在结束直播前展露笑容，请大家不要太担心。
HIGHLIGHT今年已经迈入出道第10年，去年韩国突然改变兵役法、把入伍最晚时间提前2年，成员们突然面临「提前」入伍，1989年出生的龙俊亨也不例外。
虽然是淩晨直播，仍然吸引到7000多人同时观看，粉丝们心疼地说：「偶尔哭一哭也没关系的」、「艺人真的压力好大，辛苦了」，希望龙俊亨能找到摆脱压力的方法啊T^T
（图源：龙俊亨IG）
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