《先熱情地打掃吧》全新第11集預告，金裕貞X尹鈞相躺床捧臉、深情對視！

官方最最最最最新預告來啦～！雖然還要再等四天，但我已經聞到「雪潔CP」甜甜的味道啦～！
各位劇迷久等啦～！這部劇讓我們等了又等、等了又等、等了又等，連續停播兩個禮拜，當然想必演員與劇組們也跟我們一樣遺憾，但是沒有關係！相信我們的等待會是值得的，最新預告也給出了甜蜜的幾幕，讓我們一起倒數下去，等著下星期一（1/14）的到來吧！
上一回張善潔（尹鈞相 飾）誓言要讓吉五雪（金裕貞 飾）愛上他，接著隔天一早就迎來了親切的張善潔道早安：「睡得好嗎？」，還為吉五雪做早餐，雖然味道應該不怎麼樣～XD，善潔總是有意無意地靠近，讓吉五雪感到相當慌張（又心動～）。
之後，張善潔明白了是爺爺把吉五雪送來他家，變成入住幫傭，主要是為了幫自己的孫子治病，但又曾經警告過吉五雪不要和張善潔發展出感情，但兩人心意相通，又怎能夠阻止的了呢？
＊在一開始和張善潔相親過的女人再度出現！還爆出緋聞，雖然讓吉五雪心煩意亂～，卻無法動搖她已經喜歡上張善潔的心，堅持要待在他身邊。
▼完整預告：
預告的最後一幕，停在了足以讓觀眾們心癢癢的畫面，兩人怎麼會躺在床上呢？吉五雪親撫張善潔的臉龐，準備收手時又被他緊緊抓住，最新一集的進度難道是？？？（啊～想想都害羞啊～！！！）
（圖自：JTBC Drama）
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