《先热情地打扫吧》全新第11集预告，金裕贞X尹钧相躺床捧脸、深情对视！

官方最最最最最新预告来啦～！虽然还要再等四天，但我已经闻到「雪洁CP」甜甜的味道啦～！
各位剧迷久等啦～！这部剧让我们等了又等、等了又等、等了又等，连续停播两个礼拜，当然想必演员与剧组们也跟我们一样遗憾，但是没有关系！相信我们的等待会是值得的，最新预告也给出了甜蜜的几幕，让我们一起倒数下去，等著下星期一（1/14）的到来吧！
上一回张善洁（尹钧相 饰）誓言要让吉五雪（金裕贞 饰）爱上他，接著隔天一早就迎来了亲切的张善洁道早安：「睡得好吗？」，还为吉五雪做早餐，虽然味道应该不怎么样～XD，善洁总是有意无意地靠近，让吉五雪感到相当慌张（又心动～）。
之后，张善洁明白了是爷爷把吉五雪送来他家，变成入住帮佣，主要是为了帮自己的孙子治病，但又曾经警告过吉五雪不要和张善洁发展出感情，但两人心意相通，又怎能够阻止的了呢？
＊在一开始和张善洁相亲过的女人再度出现！还爆出绯闻，虽然让吉五雪心烦意乱～，却无法动摇她已经喜欢上张善洁的心，坚持要待在他身边。
▼完整预告：
预告的最后一幕，停在了足以让观众们心痒痒的画面，两人怎么会躺在床上呢？吉五雪亲抚张善洁的脸庞，准备收手时又被他紧紧抓住，最新一集的进度难道是？？？（啊～想想都害羞啊～！！！）
（图自：JTBC Drama）
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