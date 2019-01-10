請夏〈Gotta Go〉成績人氣都大發 昨抱回出道後首座冠軍獎盃！
KPOP 2019年1月10日 星期四08:25 施乃琪
新年第二天就帶著新歌回歸的請夏無論音樂、造型、現場表演都驚艷了許多人，昨天更拿下出道後的首座音樂節目冠軍獎盃，恭喜她！
昨天（9 日）在 MBC Music 播出的《Show Champion》中，請夏憑著最新主打歌 “Gotta Go” 擊敗厲旭、EXO、WINNER 和 Ben 四組勁敵，成為 1 月第二週的冠軍得主。
獲獎後的請夏驚喜又慌張地說：「怎麼辦、怎麼辦⋯⋯這是第一次⋯⋯首先，真的很謝謝大家，」接著一一向公司同仁、工作人員和粉絲致謝，還不忘貼心地提起今天生日的造型師，下一秒又向遠在泰國旅行的媽媽開心地大喊「女兒我得獎啦！」
下節目後請夏也在 SNS 上公開了和獎盃的認證照：「太感謝大家了，真的不管說什麼都不夠，以後我會繼續讓大家驕傲的，我愛 BYULHARANG！」
請夏這次的新歌真的讓人一聽就會留下深刻印象，期待她接下來征服更多音樂節目啦！
（照片與影片來源：MNH Entertainment、TVDaily、MBC）
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