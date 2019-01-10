请夏〈Gotta Go〉成绩人气都大发 昨抱回出道后首座冠军奖杯！
KPOP 2019年1月10日 星期四08:25 施乃琪
新年第二天就带著新歌回归的请夏无论音乐、造型、现场表演都惊艳了许多人，昨天更拿下出道后的首座音乐节目冠军奖杯，恭喜她！
昨天（9 日）在 MBC Music 播出的《Show Champion》中，请夏凭著最新主打歌 “Gotta Go” 击败厉旭、EXO、WINNER 和 Ben 四组劲敌，成为 1 月第二周的冠军得主。
获奖后的请夏惊喜又慌张地说：「怎么办、怎么办⋯⋯这是第一次⋯⋯首先，真的很谢谢大家，」接著一一向公司同仁、工作人员和粉丝致谢，还不忘贴心地提起今天生日的造型师，下一秒又向远在泰国旅行的妈妈开心地大喊「女儿我得奖啦！」
下节目后请夏也在 SNS 上公开了和奖杯的认证照：「太感谢大家了，真的不管说什么都不够，以后我会继续让大家骄傲的，我爱 BYULHARANG！」
请夏这次的新歌真的让人一听就会留下深刻印象，期待她接下来征服更多音乐节目啦！
（照片与影片来源：MNH Entertainment、TVDaily、MBC）
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