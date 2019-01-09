回顧 Wanna One 的 512 天輝煌紀錄⋯⋯特別展覽《WANNA ONE Forever》2 月登場！
KPOP 2019年1月9日 星期三11:30 施乃琪
Wanna One 短暫而燦爛的活動即將在這個月底劃下句點，Wannable 應該都還捨不得跟他們道別吧？那就別錯過下個月的紀念展覽！
主辦單位 Mahana Live 宣布 Wanna One 的特別紀念展覽《WANNA ONE Forever》將於 2 月 1 日開幕，地點就在首爾龍山區 Ipark Mall 七樓的想像空間 Museum。
《WANNA ONE Forever》不只展出 Wanna One 從 2017 年 8 月 7 日正式出道至 2018 年 12 月 31 日合約結束後繼續完成既定行程的點點滴滴、成員照片、收藏品和資料⋯⋯等，也運用尖端科技設置了體驗型的藝術品例如高 8 公尺的 11 座大型螢幕，讓 Wannable 現場重溫與每個成員的珍貴回憶。
「儘管 Wanna One 活動時間很短，他們依然受到很多人的喜愛，因此我們也會努力展出各種過去未公開的資料。」主辦單位透露：「我們會打造出一場讓大家把握最後機會開心享受的展覽，也希望大家會一直記得 Wanna One。」
另一方面，Wanna One 的告別演唱會《2019 Wanna One Concert [Therefore]》也將於本月 24~27 在高尺 Sky Dome 登場。
（照片與影片來源：Swing Entertainment）
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