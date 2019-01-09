回顾 Wanna One 的 512 天辉煌纪录⋯⋯特别展览《WANNA ONE Forever》2 月登场！
KPOP 2019年1月9日 星期三11:30 施乃琪
Wanna One 短暂而灿烂的活动即将在这个月底划下句点，Wannable 应该都还舍不得跟他们道别吧？那就别错过下个月的纪念展览！
主办单位 Mahana Live 宣布 Wanna One 的特别纪念展览《WANNA ONE Forever》将於 2 月 1 日开幕，地点就在首尔龙山区 Ipark Mall 七楼的想像空间 Museum。
《WANNA ONE Forever》不只展出 Wanna One 从 2017 年 8 月 7 日正式出道至 2018 年 12 月 31 日合约结束后继续完成既定行程的点点滴滴、成员照片、收藏品和资料⋯⋯等，也运用尖端科技设置了体验型的艺术品例如高 8 公尺的 11 座大型萤幕，让 Wannable 现场重温与每个成员的珍贵回忆。
「尽管 Wanna One 活动时间很短，他们依然受到很多人的喜爱，因此我们也会努力展出各种过去未公开的资料。」主办单位透露：「我们会打造出一场让大家把握最后机会开心享受的展览，也希望大家会一直记得 Wanna One。」
另一方面，Wanna One 的告别演唱会《2019 Wanna One Concert [Therefore]》也将於本月 24~27 在高尺 Sky Dome 登场。
（照片与影片来源：Swing Entertainment）
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