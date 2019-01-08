黃旼炫時隔19月重啟IG！ 與姜丹尼爾、尹智聖PO出同款海邊照片
明星 2019年1月8日 星期二11:07 Sani
終於，黃旼炫也恢復更新自己的IG了！ 第一組的照片和神秘留言究竟意味著什麼呢？
NU’EST成員黃旼炫自從參加《Produce 101》第二季以來，只在最終排名公開後於2017年6月18日更新了一次IG感謝粉絲，作為Wanna One成員活動的一年半期間IG動作為零， 12月31日限定團合約到期後，昨天終於再次更新啦！
照片裡的黃旼炫穿著長款外套漫步在海邊，還在留言中寫下「ㄹㅌㅇㄴㅆ」的韓文首字母縮寫，令人好奇究竟是什麼意思呢？
而同一時間，同在Wanna One活動的姜丹尼爾、尹智聖也在自己的IG上公開了背景相似的照片，更令人猜測照片和留言「謎語」是否與Wanna One僅剩的活動——1月底演唱會有關：「是在海邊拍概念照片嗎？ 」「ㄹㅌㅇㄴㅆ是롱타임노씨（long time no see）嗎？ 」
Wanna One將在本月24日至27日進行最後的演唱會，而黃旼炫也將回歸原本的所屬團體NU’EST，日前已經公開暗示5人完整體回歸的影片，讓人好期待啊！
（圖源：黃旼炫、姜丹尼爾、尹智聖IG，Wanna One Twitter）
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