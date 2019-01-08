黄旼炫时隔19月重启IG！ 与姜丹尼尔、尹智圣PO出同款海边照片

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终於，黄旼炫也恢复更新自己的IG了！ 第一组的照片和神秘留言究竟意味著什么呢？

NU’EST成员黄旼炫自从参加《Produce 101》第二季以来，只在最终排名公开后於2017年6月18日更新了一次IG感谢粉丝，作为Wanna One成员活动的一年半期间IG动作为零， 12月31日限定团合约到期后，昨天终於再次更新啦！



照片里的黄旼炫穿著长款外套漫步在海边，还在留言中写下「ㄹㅌㅇㄴㅆ」的韩文首字母缩写，令人好奇究竟是什么意思呢？



而同一时间，同在Wanna One活动的姜丹尼尔、尹智圣也在自己的IG上公开了背景相似的照片，更令人猜测照片和留言「谜语」是否与Wanna One仅剩的活动——1月底演唱会有关：「是在海边拍概念照片吗？ 」「ㄹㅌㅇㄴㅆ是롱타임노씨（long time no see）吗？ 」



Wanna One将在本月24日至27日进行最后的演唱会，而黄旼炫也将回归原本的所属团体NU’EST，日前已经公开暗示5人完整体回归的影片，让人好期待啊！



（图源：黄旼炫、姜丹尼尔、尹智圣IG，Wanna One Twitter）

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