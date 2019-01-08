香港開騷前先來跟大家見個面！勝利1/12中午將到商場先跟大家拜個早年啊～

今年，BIGBANG成員勝利以個人身份強勢回歸，除了推出睽違五年的完整專輯《The Great Seungri》，他更馬不停蹄的展開各種活動，亦將於1月12日(星期六) 於亞洲國際博覽館Hall 10舉行其香港個人演出，勢施展渾身解數為港迷帶來入伍前的難忘舞台！
而於演出舉行前，勝利將率先來臨皇室堡出席「皇室堡 x 勝利 x Elephant & Piggie童趣新春樂園」農曆新年揭幕禮，這將會是勝利出道以來的首個香港商場活動！屆時，勝利不單會與Elephant 及Piggie一同主持揭幕儀式，更會邀請現場粉絲上台玩遊戲，亦會分享近況及預告是次「~THE SEUNGRI SHOW~」演出的精彩內容，現場定必墟冚！
勝利於2006年以BIGBANG成員身份正式出道；作為BIGBANG領舞及主唱之一，勝利多年來完美展示他的全面才華，讓BIGBANG及他本人在全球均享負盛名。而今年，勝利出色的個人表現亦讓他於即將舉行的首爾歌謠大賞中得到多個重要獎項提名，包括「本賞」、「人氣賞」及「海外人氣賞」。今次演唱會勝利除了自己努力準備舞台之外，更邀請到DARA做他的特別嘉賓！他們各自都有那麼多首經典作品，不知道到時會唱那幾首呢？
「皇室堡 x 勝利 x Elephant & Piggie童趣新春樂園」農曆新年揭幕禮
日期：2019年1月12日 (星期六)
時間：中午12時正 (揭幕禮開始)
地點：皇室堡地下中庭 (銅鑼灣告士打道311號)
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