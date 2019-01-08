香港开骚前先来跟大家见个面！胜利1/12中午将到商场先跟大家拜个早年啊～

今年，BIGBANG成员胜利以个人身份强势回归，除了推出睽违五年的完整专辑《The Great Seungri》，他更马不停蹄的展开各种活动，亦将於1月12日(星期六) 於亚洲国际博览馆Hall 10举行其香港个人演出，势施展浑身解数为港迷带来入伍前的难忘舞台！
而於演出举行前，胜利将率先来临皇室堡出席「皇室堡 x 胜利 x Elephant & Piggie童趣新春乐园」农历新年揭幕礼，这将会是胜利出道以来的首个香港商场活动！届时，胜利不单会与Elephant 及Piggie一同主持揭幕仪式，更会邀请现场粉丝上台玩游戏，亦会分享近况及预告是次「~THE SEUNGRI SHOW~」演出的精彩内容，现场定必墟冚！
胜利於2006年以BIGBANG成员身份正式出道；作为BIGBANG领舞及主唱之一，胜利多年来完美展示他的全面才华，让BIGBANG及他本人在全球均享负盛名。而今年，胜利出色的个人表现亦让他於即将举行的首尔歌谣大赏中得到多个重要奖项提名，包括「本赏」、「人气赏」及「海外人气赏」。今次演唱会胜利除了自己努力准备舞台之外，更邀请到DARA做他的特别嘉宾！他们各自都有那么多首经典作品，不知道到时会唱那几首呢？
「皇室堡 x 胜利 x Elephant & Piggie童趣新春乐园」农历新年揭幕礼
日期：2019年1月12日 (星期六)
时间：中午12时正 (揭幕礼开始)
地点：皇室堡地下中庭 (铜锣湾告士打道311号)
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