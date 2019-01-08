坐等《天空之城》的他們公開戀情？韓網民：如柳俊烈&惠利同款撇關係方法XD

《天空之城》其實就是一部「千萬年薪家庭如何將小孩送進名校」的黑色系幽默故事，全程高能諷刺、既壓抑又動容，浮誇殘忍又真實，觀看全程除了紮心就是紮心。
但其實拍攝現場確實其樂融融。 前不久劇組公開了劇中少年演員們的拜年錄影兼幕後花絮，沒想到不少觀眾經從中聞到了曖昧的味道，不知道該劇結束後會不會爆出一對劇組CP。
相關錄影是眾人齊聚在車旼赫（金炳哲 飾）的家中迎接車家大女兒世麗（朴宥娜 飾）從美國返回韓國的內容。 最讓人在意的就是拍攝空當，車家雙胞胎弟弟基俊（趙炳圭 飾）和金慧娜（金寶羅 飾）之間的粉紅氣息。
眾人走上臺階準備上樓，趙炳圭和金寶羅一前一後，前者看到後者腳下不穩，準備牽住她的手，但金寶羅發現了攝影機， 於是故作無視地撇開了對方的手，告訴他沒關係。 這才反應過來的趙炳圭才發現有鏡頭在拍，淡定地挽起了袖子。
這一幕是不是很眼熟？被不少觀眾解讀為「柳俊烈惠利式撇清關係」。 柳俊烈和惠利因拍攝《請回答1988》而結緣，劇中雖然未能走到一起，但戲外成為了一對。 當時兩人參加tvN10周年頒獎禮時，柳俊烈和惠利一同上臺，當時柳俊烈下意識地牽住了惠利的手，因為戀情尚未曝光，惠利火速撇開對方挽住了他的胳膊。
「圖：《天空之城》」
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