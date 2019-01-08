坐等《天空之城》的他们公开恋情？韩网民：如柳俊烈&惠利同款撇关系方法XD

《天空之城》其实就是一部「千万年薪家庭如何将小孩送进名校」的黑色系幽默故事，全程高能讽刺、既压抑又动容，浮夸残忍又真实，观看全程除了扎心就是扎心。
但其实拍摄现场确实其乐融融。 前不久剧组公开了剧中少年演员们的拜年录影兼幕后花絮，没想到不少观众经从中闻到了暧昧的味道，不知道该剧结束后会不会爆出一对剧组CP。
相关录影是众人齐聚在车旼赫（金炳哲 饰）的家中迎接车家大女儿世丽（朴宥娜 饰）从美国返回韩国的内容。 最让人在意的就是拍摄空当，车家双胞胎弟弟基俊（赵炳圭 饰）和金慧娜（金宝罗 饰）之间的粉红气息。
众人走上台阶准备上楼，赵炳圭和金宝罗一前一后，前者看到后者脚下不稳，准备牵住她的手，但金宝罗发现了摄影机， 於是故作无视地撇开了对方的手，告诉他没关系。 这才反应过来的赵炳圭才发现有镜头在拍，淡定地挽起了袖子。
这一幕是不是很眼熟？被不少观众解读为「柳俊烈惠利式撇清关系」。 柳俊烈和惠利因拍摄《请回答1988》而结缘，剧中虽然未能走到一起，但戏外成为了一对。 当时两人参加tvN10周年颁奖礼时，柳俊烈和惠利一同上台，当时柳俊烈下意识地牵住了惠利的手，因为恋情尚未曝光，惠利火速撇开对方挽住了他的胳膊。
「图：《天空之城》」
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