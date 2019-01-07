tvN《羅曼史是別冊附錄》公開角色預告影片！李鍾碩的眼神太讓人心動了～
韓劇 2019年1月7日 星期一13:57 JiaJia
《羅曼史是別冊附錄》將接檔《阿爾罕布拉宮的回憶》在本月（1月）26日首播！李鍾碩在影片末端的笑容真的好迷人～
tvN新週末劇《羅曼史是別冊附錄》是一部以出版社為背景，描述男、女主角一起長大，並隨著時間增長意識到雙方感情的故事。由《火星生活》李政孝導演執導、《需要浪漫》系列和《戀愛的發現》鄭賢貞編劇執筆，李奈映、李鍾碩則擔任主演。
在公開的兩版海報中，有李奈映與李鍾碩用書遮著臉並躺在書堆上，觀看者能感受到他們充滿好奇的眼神；還有宛如從愛情小說中走出來的兩人，也相當吸引大家的視線。
李奈映在劇中飾演「姜丹伊」，她是想要就業的高學歷無職業女，在多次面試失敗後，她偽造學歷到「車恩浩」擔任編輯長的出版社就業，開始全新人生。
而李鍾碩在劇中飾演「車恩浩」，他是一位天才作家，同時也是出版社最年輕的編輯長。性格沉著冷靜，卻擁有一顆溫暖的心，很在乎事情的合理性，是相當有魅力的角色。
劇組也公開兩位演員的角色預告影片。他們各執一本書並翻閱著，享受閱讀的時光。視線突然接觸到對方，李鍾碩露出迷人的笑容，令人心動；而李奈映也淺淺一笑，眼神相當溫柔。這也預示著兩人即將開啟新的篇章，期待電視劇播出！
（圖片、影片來源：tvN《羅曼史是別冊附錄》）
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