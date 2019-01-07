tvN《罗曼史是别册附录》公开角色预告影片！李钟硕的眼神太让人心动了～
韩剧 2019年1月7日 星期一13:57 JiaJia
《罗曼史是别册附录》将接档《阿尔罕布拉宫的回忆》在本月（1月）26日首播！李钟硕在影片末端的笑容真的好迷人～
tvN新周末剧《罗曼史是别册附录》是一部以出版社为背景，描述男、女主角一起长大，并随著时间增长意识到双方感情的故事。由《火星生活》李政孝导演执导、《需要浪漫》系列和《恋爱的发现》郑贤贞编剧执笔，李奈映、李钟硕则担任主演。
在公开的两版海报中，有李奈映与李钟硕用书遮著脸并躺在书堆上，观看者能感受到他们充满好奇的眼神；还有宛如从爱情小说中走出来的两人，也相当吸引大家的视线。
李奈映在剧中饰演「姜丹伊」，她是想要就业的高学历无职业女，在多次面试失败后，她伪造学历到「车恩浩」担任编辑长的出版社就业，开始全新人生。
而李钟硕在剧中饰演「车恩浩」，他是一位天才作家，同时也是出版社最年轻的编辑长。性格沉著冷静，却拥有一颗温暖的心，很在乎事情的合理性，是相当有魅力的角色。
剧组也公开两位演员的角色预告影片。他们各执一本书并翻阅著，享受阅读的时光。视线突然接触到对方，李钟硕露出迷人的笑容，令人心动；而李奈映也浅浅一笑，眼神相当温柔。这也预示著两人即将开启新的篇章，期待电视剧播出！
（图片、影片来源：tvN《罗曼史是别册附录》）
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