為了阻止KJ戀情曝光XIUMIN&SUHO&宋旻浩也是操碎了心，現場尬舞火速轉移視線？

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2019年第一天D社就爆出豬年第一對娛樂圈CP，他們就是EXO的KAI和BLACKPINK的JENNIE，作為巔峰愛豆，兩人的戀情自然引發了火爆的關注，對於他們同台的場合也有了各種全新的解析。

2018年12月15日播出的《Show！ 音樂中心》自KJ的戀情曝光後就多次被翻出來，先是有網民指出原本站得很遠的JENNIE為了靠近男友KAI而小心翼翼挪到他身邊。 這次網民們又「猜測」，其實KAI的隊友和JENNIE的同公司前輩早就知道了兩人的戀情，為了替他們「掩飾」戀情在舞台上也是煞費苦心。

JENNIE挪到KAI面前時，有一群人也在偷偷注視著他們，就是EXO的XIUMIN、SUHO和宋旻浩。 3人若無其事地穿插在了KAI和JENNIE中間，突然跳起了舞，大家雖然都開心的扭動著身軀，但臉上的表情帶著一絲尷尬，不知道他們的內心OS是不是：「為了你們的戀情不被曝光，我們也很辛苦啊~」



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看到這段錄像的網民們也紛紛留言稱：「回過頭來看真的表情真的有些尷尬」、「為了阻止戀情曝光的他們」、「收拾王們」等。

「圖：YouTube」

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