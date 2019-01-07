为了阻止KJ恋情曝光XIUMIN&SUHO&宋旻浩也是操碎了心，现场尬舞火速转移视线？

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2019年第一天D社就爆出猪年第一对娱乐圈CP，他们就是EXO的KAI和BLACKPINK的JENNIE，作为巅峰爱豆，两人的恋情自然引发了火爆的关注，对於他们同台的场合也有了各种全新的解析。

2018年12月15日播出的《Show！ 音乐中心》自KJ的恋情曝光后就多次被翻出来，先是有网民指出原本站得很远的JENNIE为了靠近男友KAI而小心翼翼挪到他身边。 这次网民们又「猜测」，其实KAI的队友和JENNIE的同公司前辈早就知道了两人的恋情，为了替他们「掩饰」恋情在舞台上也是煞费苦心。

JENNIE挪到KAI面前时，有一群人也在偷偷注视著他们，就是EXO的XIUMIN、SUHO和宋旻浩。 3人若无其事地穿插在了KAI和JENNIE中间，突然跳起了舞，大家虽然都开心的扭动著身躯，但脸上的表情带著一丝尴尬，不知道他们的内心OS是不是：「为了你们的恋情不被曝光，我们也很辛苦啊~」



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看到这段录像的网民们也纷纷留言称：「回过头来看真的表情真的有些尴尬」、「为了阻止恋情曝光的他们」、「收拾王们」等。

「图：YouTube」

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