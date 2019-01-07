「舞台女王的氣場～」MAMAMOO華莎這6套破格Look自帶要把舞台「撕碎」的氣勢！

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韓國偶像團風格迥異，或可愛清純，或性感活力，或追求清純Power，粉絲們總能找到自己的最愛。 而MAMAMOO則以歐美風格獨樹一幟，颱風穩健，唱功一流，而其中成員華莎的近幾次登台都引發了熱議。

舞台上的華莎霸氣側漏，完全就是掌控全場的女王，有種要把舞台都撕碎的氣勢，這種強大的禦姐氣場簡直就想讓人叫一聲大姐。 華莎的身形不像一般的韓國女愛豆般纖瘦、柔弱無骨，皮膚也是健康的小麥色，更接近歐美人的審美，再加上舞台服裝大膽破格，因此也被稱為「韓國Beyoncé」！

今天就來說說華莎的幾次「傳奇舞台Look」~

1. 2018 SBS歌謠大戰



最近一次華莎的亮相引發了不小的爭議，2018年年末的歌謠大戰上華莎以一襲黑色蕾絲睡衣Look登場，透視束腹、吊帶襪、堪比內褲的超短緊身褲，加上肉感身材，真的讓人看了熱血噴張。



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2. 2018 MAMA Fan's Choice In Japan



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紅色漆皮緊身衣，下半身依舊是堪比內褲的三角褲，走動起來甚至能看到臀部的「微笑線」，紅色從頭武裝到腳，散發著不可言說的張揚性感。 華莎扔帽子的動作更是帥氣逼人，整個人的氣場立刻就不一樣了，任誰也想不到她才剛24歲！ 果然有些人的氣場就是天生的。

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3. K-STAR 2018 Korea Music Festival（KMF，韓國音樂節）



2018年8月舉辦的韓國音樂節上，華莎選用了代表清純的白色Look，但服裝的剪裁依舊走歐美風，低胸+熱褲，演繹什麼叫做清純性感，兩種極致的碰撞在她身上絲毫看不到違和。



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4. MAMAMOO演唱會 2018 4Season S/S



去年8月的MAMAMOO演唱會上，華莎站在了自己的地盤上，大玩性感誘惑，這身紅色胸衣扮相才是所有傳奇舞台之首~和LOCO上演合作舞台， 當LOCO看到理想型華莎穿著性感睡衣走向自己時，都不好意思直視對方的眼睛。



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5. MAMAMOO演唱會 2018 4Season S/S



同樣是這場演唱會上，華莎又展示了另一套勁爆級舞台裝，直接穿內衣登場，白色胸衣+透明塑膠T+牛仔熱褲+黃色皮靴，服裝消化力太強！

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6. 大學校慶活動



誰能想到直接穿著泳衣登台？ 華沙穿這這件Gucci的泳衣，下身搭配牛仔短褲，勁歌熱舞，一點也沒有不自在。 胸前的Gucci的logo也是很搶眼呢，因為材質原因，衣服完全貼合身體曲線，真的是很閑身材~



「圖：cr_Logo、YouTube」

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