「舞台女王的气场～」MAMAMOO华莎这6套破格Look自带要把舞台「撕碎」的气势！

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韩国偶像团风格迥异，或可爱清纯，或性感活力，或追求清纯Power，粉丝们总能找到自己的最爱。 而MAMAMOO则以欧美风格独树一帜，台风稳健，唱功一流，而其中成员华莎的近几次登台都引发了热议。

舞台上的华莎霸气侧漏，完全就是掌控全场的女王，有种要把舞台都撕碎的气势，这种强大的御姐气场简直就想让人叫一声大姐。 华莎的身形不像一般的韩国女爱豆般纤瘦、柔弱无骨，皮肤也是健康的小麦色，更接近欧美人的审美，再加上舞台服装大胆破格，因此也被称为「韩国Beyoncé」！

今天就来说说华莎的几次「传奇舞台Look」~

1. 2018 SBS歌谣大战



最近一次华莎的亮相引发了不小的争议，2018年年末的歌谣大战上华莎以一袭黑色蕾丝睡衣Look登场，透视束腹、吊带袜、堪比内裤的超短紧身裤，加上肉感身材，真的让人看了热血喷张。



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2. 2018 MAMA Fan's Choice In Japan



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红色漆皮紧身衣，下半身依旧是堪比内裤的三角裤，走动起来甚至能看到臀部的「微笑线」，红色从头武装到脚，散发著不可言说的张扬性感。 华莎扔帽子的动作更是帅气逼人，整个人的气场立刻就不一样了，任谁也想不到她才刚24岁！ 果然有些人的气场就是天生的。

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3. K-STAR 2018 Korea Music Festival（KMF，韩国音乐节）



2018年8月举办的韩国音乐节上，华莎选用了代表清纯的白色Look，但服装的剪裁依旧走欧美风，低胸+热裤，演绎什么叫做清纯性感，两种极致的碰撞在她身上丝毫看不到违和。



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4. MAMAMOO演唱会 2018 4Season S/S



去年8月的MAMAMOO演唱会上，华莎站在了自己的地盘上，大玩性感诱惑，这身红色胸衣扮相才是所有传奇舞台之首~和LOCO上演合作舞台， 当LOCO看到理想型华莎穿著性感睡衣走向自己时，都不好意思直视对方的眼睛。



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5. MAMAMOO演唱会 2018 4Season S/S



同样是这场演唱会上，华莎又展示了另一套劲爆级舞台装，直接穿内衣登场，白色胸衣+透明塑胶T+牛仔热裤+黄色皮靴，服装消化力太强！

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6. 大学校庆活动



谁能想到直接穿著泳衣登台？ 华沙穿这这件Gucci的泳衣，下身搭配牛仔短裤，劲歌热舞，一点也没有不自在。 胸前的Gucci的logo也是很抢眼呢，因为材质原因，衣服完全贴合身体曲线，真的是很闲身材~



「图：cr_Logo、YouTube」

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