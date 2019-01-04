《經常請吃飯的漂亮姐姐》奪 2018 年度電視劇話題性冠軍！JTBC、tvN 成前十名大贏家
韓劇 2019年1月4日 星期五09:39 施乃琪
還記得去年和朋友見面時最常聊起哪一齣電視劇嗎？一起來回顧這十部因涵蓋了多樣化層面而備受討論的作品吧！
專門分析各種話題性的 Good Data Corporation 昨天（3 日）公佈了 2018 一整年的結算結果，各種在 1 月 1 日後開播、12 月 31 日前完結的電視劇當中，由孫藝真和丁海寅主演的《經常請吃飯的漂亮姊姊》風光地拿下了第一名。
在去年 3～5 月間播出的《經常請吃飯的漂亮姊姊》甫開播時就掀起熱烈迴響，前半部進展快速的戀情、具現實感的甜蜜氛圍和恰到好處的配樂都大獲好評，最高曾寫下 8.3% 的首都圈收視率。
在這份調查中，前十名的作品依序是《我的大叔》、《陽光先生》、《金秘書為何那樣》、《百日的郎君》、《愛上變身情人》、《客：The Guest》、《Misty》、《我的 ID 是江南美人》和《Return》，其中 JTBC 和 tvN 出品的作品各佔了四個名次，顯示出優質內容在當今也能擊敗老牌三大台的龐大資源。
（照片來源：JTBC、tvN）
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