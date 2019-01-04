《经常请吃饭的漂亮姐姐》夺 2018 年度电视剧话题性冠军！JTBC、tvN 成前十名大赢家
韩剧 2019年1月4日 星期五09:39 施乃琪
还记得去年和朋友见面时最常聊起哪一出电视剧吗？一起来回顾这十部因涵盖了多样化层面而备受讨论的作品吧！
专门分析各种话题性的 Good Data Corporation 昨天（3 日）公布了 2018 一整年的结算结果，各种在 1 月 1 日后开播、12 月 31 日前完结的电视剧当中，由孙艺真和丁海寅主演的《经常请吃饭的漂亮姊姊》风光地拿下了第一名。
在去年 3～5 月间播出的《经常请吃饭的漂亮姊姊》甫开播时就掀起热烈回响，前半部进展快速的恋情、具现实感的甜蜜氛围和恰到好处的配乐都大获好评，最高曾写下 8.3% 的首都圈收视率。
在这份调查中，前十名的作品依序是《我的大叔》、《阳光先生》、《金秘书为何那样》、《百日的郎君》、《爱上变身情人》、《客：The Guest》、《Misty》、《我的 ID 是江南美人》和《Return》，其中 JTBC 和 tvN 出品的作品各占了四个名次，显示出优质内容在当今也能击败老牌三大台的庞大资源。
（照片来源：JTBC、tvN）
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