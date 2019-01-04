疤痕是男人們的勳章！這些男愛豆都有「哈利波特美」：最後一位的疤被稱「玫瑰花」～

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作為愛豆，顏值一直都是拿來考量的重要標準。 不少愛豆以幾近完美的顏值而自豪，但有一些人雖然臉上有褪不去的疤痕，卻完全不折損帥氣，甚至就像哈利波特額頭上的閃電一般，成了他們獨特的「徽章」。

▼BTS柾國▼



作為全球最性感的男人，台上台下的柾國在粉絲們心中都是超完美人物。 老粉們都知道在他的左臉頰上有一道深深的一字型疤痕，這是他小時候和哥哥搶電腦玩遊戲而留下的傷疤。

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▼BLOCK. B P.O▼



有著心形唇形的P.O，其實上嘴唇的嘴角有一條疤痕。 某次粉絲會上就有粉絲問他，P.O解釋是小時候受傷留下的。

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▼EXO 世勳▼



世勳的疤在右臉頰上，一條豎著的傷疤。 雖然很多人好奇他如何受的傷，也許是因為當時年紀太小，世勳完全不記得傷疤是怎麼來的。

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▼SHINee Key▼



Key的疤是在右眼眉毛下方，其他愛豆的傷疤幾乎都能靠遮瑕遮住，但Key的疤痕因為太深且位置顯眼根本遮不住。 據說這道疤是花盆碎片劃傷的。

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▼東方神起 瑜鹵允浩▼



允浩左眼下方有一道長長的疤痕，他曾解釋過：「很多人以為我是打架受的傷，其實是我很小的時候在屋頂玩碰碰車，媽媽離開了一會兒，我從車裡摔下來受的傷。 」

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▼NCT 泰容▼



泰容的右眼角有一個像花朵一般的疤痕，他自己透露是小時候因為皮炎而留下的瘢痕，出道之後這個疤還因為形似花朵被粉絲們稱為「玫瑰」。

「素材：insight、圖：NATE」

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