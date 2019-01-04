疤痕是男人们的勋章！这些男爱豆都有「哈利波特美」：最后一位的疤被称「玫瑰花」～

作为爱豆，颜值一直都是拿来考量的重要标准。 不少爱豆以几近完美的颜值而自豪，但有一些人虽然脸上有褪不去的疤痕，却完全不折损帅气，甚至就像哈利波特额头上的闪电一般，成了他们独特的「徽章」。
作为全球最性感的男人，台上台下的柾国在粉丝们心中都是超完美人物。 老粉们都知道在他的左脸颊上有一道深深的一字型疤痕，这是他小时候和哥哥抢电脑玩游戏而留下的伤疤。
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有著心形唇形的P.O，其实上嘴唇的嘴角有一条疤痕。 某次粉丝会上就有粉丝问他，P.O解释是小时候受伤留下的。
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世勋的疤在右脸颊上，一条竖著的伤疤。 虽然很多人好奇他如何受的伤，也许是因为当时年纪太小，世勋完全不记得伤疤是怎么来的。
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Key的疤是在右眼眉毛下方，其他爱豆的伤疤几乎都能靠遮瑕遮住，但Key的疤痕因为太深且位置显眼根本遮不住。 据说这道疤是花盆碎片划伤的。
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允浩左眼下方有一道长长的疤痕，他曾解释过：「很多人以为我是打架受的伤，其实是我很小的时候在屋顶玩碰碰车，妈妈离开了一会儿，我从车里摔下来受的伤。 」
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泰容的右眼角有一个像花朵一般的疤痕，他自己透露是小时候因为皮炎而留下的瘢痕，出道之后这个疤还因为形似花朵被粉丝们称为「玫瑰」。
「素材：insight、图：NATE」
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