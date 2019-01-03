新的一年請夏依然耀眼 成功創造「四連 HIT」今晚登音樂節目展開回歸行程！
KPOP 2019年1月3日 星期四12:34 施乃琪
從出道開始就明確定義了自我風格的請夏，每一次回歸都掀起熱烈迴響，這次的新歌大家都聽過了嗎？
請夏在昨晚推出了第二支單曲〈已是 12 點〉，今天（3 日）上午除了稱霸 Bugs 即時榜外，在 MelOn、Genie、Olleh⋯⋯等另外五座榜單則緊追在大前輩 M.C the Max 之後位居第二。
自從請夏以 “Why Don’t You Know” 出道至今，她已經連續四次在一發片就登上排行榜寶座，發佈在兩個官方頻道上的 MV 也已經吸引近 300 萬人觀賞，無論作為新人或個人歌手都有十分突出的表現。
在昨晚舉行的發片 showcase 上，請夏也被問及如果接下來在音樂節目拿了第一名要怎麼慶祝，對此她說：「如果得第一，我就穿灰姑娘的造型來表演『已是 12 點』吧！」今晚請夏就會登上 Mnet《M! Countdown》，希望很快就能看見她實現這個諾言啦！
（照片與影片來源：MNH Entertainment）
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