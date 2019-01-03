新的一年请夏依然耀眼 成功创造「四连 HIT」今晚登音乐节目展开回归行程！
KPOP 2019年1月3日 星期四12:34 施乃琪
从出道开始就明确定义了自我风格的请夏，每一次回归都掀起热烈回响，这次的新歌大家都听过了吗？
请夏在昨晚推出了第二支单曲〈已是 12 点〉，今天（3 日）上午除了称霸 Bugs 即时榜外，在 MelOn、Genie、Olleh⋯⋯等另外五座榜单则紧追在大前辈 M.C the Max 之后位居第二。
自从请夏以 “Why Don’t You Know” 出道至今，她已经连续四次在一发片就登上排行榜宝座，发布在两个官方频道上的 MV 也已经吸引近 300 万人观赏，无论作为新人或个人歌手都有十分突出的表现。
在昨晚举行的发片 showcase 上，请夏也被问及如果接下来在音乐节目拿了第一名要怎么庆祝，对此她说：「如果得第一，我就穿灰姑娘的造型来表演『已是 12 点』吧！」今晚请夏就会登上 Mnet《M! Countdown》，希望很快就能看见她实现这个诺言啦！
（照片与影片来源：MNH Entertainment）
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