朱智勋再演王世子！ 携僵尸剧《KINGDOM》回归，私服现代装好有型～♥ 黄旼炫、裴珍映晋升「成功的粉丝」 结伴支持金俊秀音乐剧与偶像合照！ 《福秀回来了》俞承豪再展一流吻技，火热搂吻赵宝儿的心空场面登场～！ 郑俊英与 C9 Entertainment 约满不续 与新东家签约成善美师弟！ 第 33 届《金唱片奖》周末登场 颁奖阵容华丽程度不输偶像歌手！ 跟著《男朋友》看看这些个朴宝剑+宋慧乔的恋爱景点(上) 他就是现实版「柳大尉」啊！果然穿军装的男人最帅，「韩国队长」玉泽演帅令人窒息♥ 眼镜控注意！tvN新剧《罗曼史是别册附录》公开李钟硕最新人物剧照啦～ Clara突然宣布本周结婚！ 嫁美籍韩裔企业家，多张婚纱照公开 BLACKPINK、hyukoh 双双获邀 今春跃上美国音乐祭《COACHELLA》舞台！ Cheshire 都追踪了吗？Sorn 终於开通个人 YouTube 频道！ BoA 领军少女时代、EXO 到 NCT Dream 大举出动 《SMTOWN》首度登陆南美洲举行！ SEVENTEEN、iKON、TWICE、BLACKPINK⋯⋯《Gaon Chart Music Awards》首波阵容华丽曝光！ 徐康俊得奖感言瞬间引起台下爆笑，展现了「现实姐弟」的真性情！ 新的一年请夏依然耀眼 成功创造「四连 HIT」今晚登音乐节目展开回归行程！ f(x) Luna 明天回归 最新主打歌〈Even So〉预告片抢先看！ 想与８位RM成员预祝新春来临吗？门票明天开卖啦～ 【旅游资讯】元旦失火！ 弘大商业街13间店受损，出动74辆消防车灭火 TWICE子瑜走错位MINA一脸懵，幸亏腿长「滑回」原来位置XD KJ恋情大曝光，还记得胜利说过的「对待绯闻」方法吗？这次JENNIE会被叫到6楼还是7楼 浏海的魔力！ 河正宇放下前额头发秒变清纯欧巴♥ 与李光洙恋情公开后，李善彬出演《看见你的声音》再度成为热门影片！ 人气炸裂！ 姜丹尼尔开通IG不到一天粉丝突破100万 刷新历史记录 金香起的18岁纪念欧洲之旅行！看来在外国跨年好开心呢~ 都忘了他会唱歌！快来预习崔振赫228来台OST歌单 时隔4年...BTS防弹少年团JIMIN＆V又互搂噘嘴同框了～ARMY：果然老的只有我们！ 在设计与公共之间寻找平衡——New Wave II展览 WANNA ONE陪伴的512天：这些纪录足以对得起「怪物新人」的称号！

从出道开始就明确定义了自我风格的请夏，每一次回归都掀起热烈回响，这次的新歌大家都听过了吗？

请夏在昨晚推出了第二支单曲〈已是 12 点〉，今天（3 日）上午除了称霸 Bugs 即时榜外，在 MelOn、Genie、Olleh⋯⋯等另外五座榜单则紧追在大前辈 M.C the Max 之后位居第二。

自从请夏以 “Why Don’t You Know” 出道至今，她已经连续四次在一发片就登上排行榜宝座，发布在两个官方频道上的 MV 也已经吸引近 300 万人观赏，无论作为新人或个人歌手都有十分突出的表现。

在昨晚举行的发片 showcase 上，请夏也被问及如果接下来在音乐节目拿了第一名要怎么庆祝，对此她说：「如果得第一，我就穿灰姑娘的造型来表演『已是 12 点』吧！」今晚请夏就会登上 Mnet《M! Countdown》，希望很快就能看见她实现这个诺言啦！



（照片与影片来源：MNH Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究