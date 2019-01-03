f(x) Luna 明天回歸 最新主打歌〈Even So〉預告片搶先看！
KPOP 2019年1月3日 星期四12:10 施乃琪
再過不到一天 Luna 就要帶著個人新單曲回歸了，先來記下她的首週打歌行程吧！
SM Entertainment 今天（3 日）中午釋出了 Luna 最新同名主打歌 "Even So"（운다고, 哭了）的 MV 預告片，水氣氤氳的場景把她的歌聲和光線一起融化，折射出虹彩般夢幻迷離的氛圍。
〈Even So〉收錄了三首 Luna 的自創曲，其中同名主打歌是一首中板 R&B 歌曲，以節奏鮮明的貝斯聲線、龐克風的吉他旋律為基底，搭配合成器的溫暖效果襯托出 Luna 從日記內容轉化而成的歌詞，為所有感到疲憊的人生帶來安慰和希望。
好消息是，這次 Luna 不是單純地發行作品，也會在 4 日就以 KBS2《Music Bank》為起點陸續登上 MBC《Show! 音樂中心》和 SBS 的《人氣歌謠》，投入一連串的打歌行程。
今天晚上 9 點（韓國時間）Luna 也會在 NAVER V LIVE 上開直播《f(x) Luna 回歸太開心都哭了-2019 LUNA's LUNIGHT》和粉絲聊聊新單曲、
搶先公開表演新歌，明天中午也別忘了鎖定〈Even So〉囉！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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