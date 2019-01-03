朱智勛再演王世子！ 攜僵屍劇《KINGDOM》回歸，私服現代裝好有型～♥ 黃旼炫、裴珍映晉升「成功的粉絲」 結伴支持金俊秀音樂劇與偶像合照！ 《福秀回來了》俞承豪再展一流吻技，火熱摟吻趙寶兒的心空場面登場～！ 鄭俊英與 C9 Entertainment 約滿不續 與新東家簽約成善美師弟！ 第 33 屆《金唱片獎》週末登場 頒獎陣容華麗程度不輸偶像歌手！ 跟著《男朋友》看看這些個朴寶劍+宋慧喬的戀愛景點(上) 他就是現實版「柳大尉」啊！果然穿軍裝的男人最帥，「韓國隊長」玉澤演帥令人窒息♥ 眼鏡控注意！tvN新劇《羅曼史是別冊附錄》公開李鍾碩最新人物劇照啦～ Clara突然宣佈本週結婚！ 嫁美籍韓裔企業家，多張婚紗照公開 BLACKPINK、hyukoh 雙雙獲邀 今春躍上美國音樂祭《COACHELLA》舞台！ Cheshire 都追蹤了嗎？Sorn 終於開通個人 YouTube 頻道！ BoA 領軍少女時代、EXO 到 NCT Dream 大舉出動 《SMTOWN》首度登陸南美洲舉行！ SEVENTEEN、iKON、TWICE、BLACKPINK⋯⋯《Gaon Chart Music Awards》首波陣容華麗曝光！ 徐康俊得獎感言瞬間引起台下爆笑，展現了「現實姐弟」的真性情！ 新的一年請夏依然耀眼 成功創造「四連 HIT」今晚登音樂節目展開回歸行程！ f(x) Luna 明天回歸 最新主打歌〈Even So〉預告片搶先看！ 想與８位RM成員預祝新春來臨嗎？門票明天開賣啦～ 【旅遊資訊】元旦失火！ 弘大商業街13間店受損，出動74輛消防車滅火 TWICE子瑜走錯位MINA一臉懵，幸虧腿長「滑回」原來位置XD KJ戀情大曝光，還記得勝利說過的「對待緋聞」方法嗎？這次JENNIE會被叫到6樓還是7樓 瀏海的魔力！ 河正宇放下前額頭髮秒變清純歐巴♥ 與李光洙戀情公開後，李善彬出演《看見你的聲音》再度成為熱門影片！ 人氣炸裂！ 姜丹尼爾開通IG不到一天粉絲突破100萬 刷新歷史記錄 金香起的18歲紀念歐洲之旅行！看來在外國跨年好開心呢~ 都忘了他會唱歌！快來預習崔振赫228來台OST歌單 時隔4年...BTS防彈少年團JIMIN＆V又互摟噘嘴同框了～ARMY：果然老的只有我們！ 在設計與公共之間尋找平衡——New Wave II展覽 WANNA ONE陪伴的512天：這些紀錄足以對得起「怪物新人」的稱號！

再過不到一天 Luna 就要帶著個人新單曲回歸了，先來記下她的首週打歌行程吧！

SM Entertainment 今天（3 日）中午釋出了 Luna 最新同名主打歌 "Even So"（운다고, 哭了）的 MV 預告片，水氣氤氳的場景把她的歌聲和光線一起融化，折射出虹彩般夢幻迷離的氛圍。



〈Even So〉收錄了三首 Luna 的自創曲，其中同名主打歌是一首中板 R&B 歌曲，以節奏鮮明的貝斯聲線、龐克風的吉他旋律為基底，搭配合成器的溫暖效果襯托出 Luna 從日記內容轉化而成的歌詞，為所有感到疲憊的人生帶來安慰和希望。

好消息是，這次 Luna 不是單純地發行作品，也會在 4 日就以 KBS2《Music Bank》為起點陸續登上 MBC《Show! 音樂中心》和 SBS 的《人氣歌謠》，投入一連串的打歌行程。

今天晚上 9 點（韓國時間）Luna 也會在 NAVER V LIVE 上開直播《f(x) Luna 回歸太開心都哭了-2019 LUNA's LUNIGHT》和粉絲聊聊新單曲、

搶先公開表演新歌，明天中午也別忘了鎖定〈Even So〉囉！



（照片與影片來源：SM Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞