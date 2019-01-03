f(x) Luna 明天回归　最新主打歌〈Even So〉预告片抢先看！

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再过不到一天 Luna 就要带著个人新单曲回归了，先来记下她的首周打歌行程吧！

SM Entertainment 今天（3 日）中午释出了 Luna 最新同名主打歌 "Even So"（운다고, 哭了）的 MV 预告片，水气氤氲的场景把她的歌声和光线一起融化，折射出虹彩般梦幻迷离的氛围。



〈Even So〉收录了三首 Luna 的自创曲，其中同名主打歌是一首中板 R&B 歌曲，以节奏鲜明的贝斯声线、庞克风的吉他旋律为基底，搭配合成器的温暖效果衬托出 Luna 从日记内容转化而成的歌词，为所有感到疲惫的人生带来安慰和希望。

好消息是，这次 Luna 不是单纯地发行作品，也会在 4 日就以 KBS2《Music Bank》为起点陆续登上 MBC《Show! 音乐中心》和 SBS 的《人气歌谣》，投入一连串的打歌行程。

今天晚上 9 点（韩国时间）Luna 也会在 NAVER V LIVE 上开直播《f(x) Luna 回归太开心都哭了-2019 LUNA's LUNIGHT》和粉丝聊聊新单曲、

抢先公开表演新歌，明天中午也别忘了锁定〈Even So〉罗！



（照片与影片来源：SM Entertainment）

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