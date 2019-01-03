想與８位RM成員預祝新春來臨嗎？門票明天開賣啦～

韓國大熱綜藝節目《RUNNING MAN》將首度以8人姿態於2019年2月2日來港舉行《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING”LIVE IN HONG KONG》演唱會！
消息一出，不單止讓粉絲們感到期待，連成員亦表示興奮，希望可以向大家拜個早年，期待可以跟香港粉絲有近距離的互動，而8位成員在努力準備舞台的同時，亦特地齊集拍片同粉絲打招呼，門票即將於明日1月4日開賣啦，到時見！
《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING”LIVE IN HONG KONG》將於2019年2月2日晚上7時於亞洲國際博覽館ARENA舉行，8位成員劉在錫，池石鎮，金鍾國，HAHA，宋智孝，李光洙，全昭旻，梁世燦將全員出席，票價分為港幣$1480/1280/980/680/480，詳情可查詢官方微博專頁“廣州摩天輪文化傳播”。
農曆新年前，讓我們一同與RUNNING MAN創造屬於我們2018的美好回憶，再一起邁向嶄新的2019吧!
活動詳情如下：
《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING” LIVE IN HONG KONG》
演出日期：2019年2月2日(星期六)(年廿八)
演出時間：晚上07:00
演出地點：亞洲國際博覽館 ARENA
票 價：港幣$1480/1280/980/680/480(全為指定座位)
門票將於2019年01月04日(星期五)，早上10點，於Cityline購票通公開發售，更多詳情，可瀏覽：http://www.cityline.com或撥打購票熱線：(852) 2111 5333洽詢。更多詳情，請瀏覽官方微博專頁“廣州摩天輪文化傳播”
主辦：VIPS、摩天輪文化傳播、香港傳銘文化傳播有限公司
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