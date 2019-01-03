想与８位RM成员预祝新春来临吗？门票明天开卖啦～

韩国大热综艺节目《RUNNING MAN》将首度以8人姿态於2019年2月2日来港举行《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING”LIVE IN HONG KONG》演唱会！
消息一出，不单止让粉丝们感到期待，连成员亦表示兴奋，希望可以向大家拜个早年，期待可以跟香港粉丝有近距离的互动，而8位成员在努力准备舞台的同时，亦特地齐集拍片同粉丝打招呼，门票即将於明日1月4日开卖啦，到时见！
《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING”LIVE IN HONG KONG》将於2019年2月2日晚上7时於亚洲国际博览馆ARENA举行，8位成员刘在锡，池石镇，金钟国，HAHA，宋智孝，李光洙，全昭旻，梁世灿将全员出席，票价分为港币$1480/1280/980/680/480，详情可查询官方微博专页“广州摩天轮文化传播”。
农历新年前，让我们一同与RUNNING MAN创造属於我们2018的美好回忆，再一起迈向崭新的2019吧!
活动详情如下：
《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING” LIVE IN HONG KONG》
演出日期：2019年2月2日(星期六)(年廿八)
演出时间：晚上07:00
演出地点：亚洲国际博览馆 ARENA
票 价：港币$1480/1280/980/680/480(全为指定座位)
门票将於2019年01月04日(星期五)，早上10点，於Cityline购票通公开发售，更多详情，可浏览：http://www.cityline.com或拨打购票热线：(852) 2111 5333洽询。更多详情，请浏览官方微博专页“广州摩天轮文化传播”
主办：VIPS、摩天轮文化传播、香港传铭文化传播有限公司
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