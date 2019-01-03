Cheshire 都追蹤了嗎？Sorn 終於開通個人 YouTube 頻道！ BoA 領軍少女時代、EXO 到 NCT Dream 大舉出動 《SMTOWN》首度登陸南美洲舉行！ SEVENTEEN、iKON、TWICE、BLACKPINK⋯⋯《Gaon Chart Music Awards》首波陣容華麗曝光！ 徐康俊得獎感言瞬間引起台下爆笑，展現了「現實姐弟」的真性情！ 新的一年請夏依然耀眼 成功創造「四連 HIT」今晚登音樂節目展開回歸行程！ f(x) Luna 明天回歸 最新主打歌〈Even So〉預告片搶先看！ 想與８位RM成員預祝新春來臨嗎？門票明天開賣啦～ 【旅遊資訊】元旦失火！ 弘大商業街13間店受損，出動74輛消防車滅火 TWICE子瑜走錯位MINA一臉懵，幸虧腿長「滑回」原來位置XD KJ戀情大曝光，還記得勝利說過的「對待緋聞」方法嗎？這次JENNIE會被叫到6樓還是7樓 瀏海的魔力！ 河正宇放下前額頭髮秒變清純歐巴♥ 與李光洙戀情公開後，李善彬出演《看見你的聲音》再度成為熱門影片！ 人氣炸裂！ 姜丹尼爾開通IG不到一天粉絲突破100萬 刷新歷史記錄 金香起的18歲紀念歐洲之旅行！看來在外國跨年好開心呢~ 都忘了他會唱歌！快來預習崔振赫228來台OST歌單 時隔4年...BTS防彈少年團JIMIN＆V又互摟噘嘴同框了～ARMY：果然老的只有我們！ 在設計與公共之間尋找平衡——New Wave II展覽 WANNA ONE陪伴的512天：這些紀錄足以對得起「怪物新人」的稱號！

EXO KAI和BLACKPINK JENNIE的戀情是這兩日最大的焦點，而作為前輩的BIGBANG勝利曾經爆料的關於對待緋聞的建議又重新被網民翻了出來。

KAI所屬的男團EXO於2012年4月出道，7年的時間裡圈粉無數，得到了廣大粉絲的喜愛和支持，這也使得EXO從出道開始直到現在一直站在K-POP的巔峰。 KAI作為舞蹈擔當，每一次亮相都引爆無數話題。 JENNIE於2016年以BLACKPINK的一員出道，作為2NE1的接班人，BLACKPINK一出道就受到了關注，而JENNIE更是隊內中心，資源好到爆。



KJ的戀情曝光後，廣大民眾除了關注KAI和JENNIE這對情侶本身外，另一個關注點就是YG老闆楊賢碩的反應。 而JENNIE的同社前輩、BIGBANG勝利在《我家的熊孩子》中告誡BLACKPINK成員關於對待緋聞的建議再次引起了民眾的熱議。



當時的節目中勝利曾表示：「活動時總會遇到些緋聞，就在神不知鬼不覺的時候出現。 一覺醒來發現手機收到320條短訊，這時最先做的就是什麼都不看，先去喝杯水，因為之後會越看越渴越看越熱。 接著再去看短訊，看一條就得喘口氣，會呼吸混亂。 BLACKPINK可能不會遇到這種事情，但真的發生謠言時就要依靠精神力去堅持。 」勝利還稱：「也許你會和有好感的男生聯繫，要唱關於愛情的歌曲你先得談場戀愛啊，你會去談戀愛，只是千萬別被抓住，哥哥我全都被抓住了，你們千萬別被抓住啊。 」



BLACKPINK反問「爆出緋聞的話會被老闆罵嘛？ 」勝利解釋：「鬧出緋聞的話你會被叫到6樓或7樓的衛生間，你們都不知道啊。 6樓的話說明火還不大，罵你一頓之後就會讓你回家。 如果被叫到7樓的話你就要穿厚衣服去，我哪怕是在夏天也會穿冬衣去。 到了7樓你首先要看老闆穿的什麼鞋，如果是拖鞋的話那簡直就是萬幸了。 當然你們也不會去，哥哥我可是經常去7樓的。 」不過最後勝利調侃：「我是為了搞笑才這麼說的，老闆現在和以前不一樣了，以前是老虎，但結婚之後變得溫和很多。 告訴你們一個小訣竅，一看到他你就拼命誇，一開門就說‘哎呀，您瘦了’。 這個就你們自己知道就行了，最近他最愛聽到的話就是‘您的頭髮好像變多了’。 」



出道到現在毫無緋聞的BLACKPINK最後還是被D社拍到了戀愛實證，且還是2019年的第一對娛樂圈CP，作為愛豆界的大勢，接下來的一整年時間裡會被不停提及，因此廣大民眾對楊賢碩的反應很是好奇。 不僅是因為勝利之前的爆料，還有YG有著「禁止戀愛、禁止考駕照」的禁令。 iKON成員Bobby就曾爆料過「哪怕是去宿舍附近的便利店也要報告」，甚至是同公司的BLACKPINK都沒打過招呼。

禁令繁多的YG，難怪JENNIE戀情一曝光網民們就好奇楊賢碩的反應。

「圖：《我家的熊孩子》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞