KJ恋情大曝光，还记得胜利说过的「对待绯闻」方法吗？这次JENNIE会被叫到6楼还是7楼

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EXO KAI和BLACKPINK JENNIE的恋情是这两日最大的焦点，而作为前辈的BIGBANG胜利曾经爆料的关於对待绯闻的建议又重新被网民翻了出来。

KAI所属的男团EXO於2012年4月出道，7年的时间里圈粉无数，得到了广大粉丝的喜爱和支持，这也使得EXO从出道开始直到现在一直站在K-POP的巅峰。 KAI作为舞蹈担当，每一次亮相都引爆无数话题。 JENNIE於2016年以BLACKPINK的一员出道，作为2NE1的接班人，BLACKPINK一出道就受到了关注，而JENNIE更是队内中心，资源好到爆。



KJ的恋情曝光后，广大民众除了关注KAI和JENNIE这对情侣本身外，另一个关注点就是YG老板杨贤硕的反应。 而JENNIE的同社前辈、BIGBANG胜利在《我家的熊孩子》中告诫BLACKPINK成员关於对待绯闻的建议再次引起了民众的热议。



当时的节目中胜利曾表示：「活动时总会遇到些绯闻，就在神不知鬼不觉的时候出现。 一觉醒来发现手机收到320条短讯，这时最先做的就是什么都不看，先去喝杯水，因为之后会越看越渴越看越热。 接著再去看短讯，看一条就得喘口气，会呼吸混乱。 BLACKPINK可能不会遇到这种事情，但真的发生谣言时就要依靠精神力去坚持。 」胜利还称：「也许你会和有好感的男生联系，要唱关於爱情的歌曲你先得谈场恋爱啊，你会去谈恋爱，只是千万别被抓住，哥哥我全都被抓住了，你们千万别被抓住啊。 」



BLACKPINK反问「爆出绯闻的话会被老板骂嘛？ 」胜利解释：「闹出绯闻的话你会被叫到6楼或7楼的卫生间，你们都不知道啊。 6楼的话说明火还不大，骂你一顿之后就会让你回家。 如果被叫到7楼的话你就要穿厚衣服去，我哪怕是在夏天也会穿冬衣去。 到了7楼你首先要看老板穿的什么鞋，如果是拖鞋的话那简直就是万幸了。 当然你们也不会去，哥哥我可是经常去7楼的。 」不过最后胜利调侃：「我是为了搞笑才这么说的，老板现在和以前不一样了，以前是老虎，但结婚之后变得温和很多。 告诉你们一个小诀窍，一看到他你就拼命夸，一开门就说‘哎呀，您瘦了’。 这个就你们自己知道就行了，最近他最爱听到的话就是‘您的头发好像变多了’。 」



出道到现在毫无绯闻的BLACKPINK最后还是被D社拍到了恋爱实证，且还是2019年的第一对娱乐圈CP，作为爱豆界的大势，接下来的一整年时间里会被不停提及，因此广大民众对杨贤硕的反应很是好奇。 不仅是因为胜利之前的爆料，还有YG有著「禁止恋爱、禁止考驾照」的禁令。 iKON成员Bobby就曾爆料过「哪怕是去宿舍附近的便利店也要报告」，甚至是同公司的BLACKPINK都没打过招呼。

禁令繁多的YG，难怪JENNIE恋情一曝光网民们就好奇杨贤硕的反应。

「图：《我家的熊孩子》」

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