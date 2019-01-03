都忘了他會唱歌！快來預習崔振赫228來台OST歌單

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近來以《馬成的喜悅》與熱播中的《皇后的品格》人氣大漲的演員崔振赫，即將於2月28日來台與粉絲們見面，之前也預告他會在見面會上演唱多首大家耳熟能詳的OST歌曲，不知道能聽到以下的哪幾首呢？

1.《馬成的喜悅》－忘記的愛情



先從最近的一首歌開始吧！崔振赫在劇中飾演一位醫師孔馬成，原本在外地與人氣女演員宋昰昀有一場美麗的邂逅，卻因為一場意外，讓戀情與兩人的人生就此變調。劇中崔振赫每當沖澡時就會找回部分粉紅回憶，令螢幕前的觀眾也心動不已。



2.《急診男女》－花香



這部戲崔振赫依舊飾演一位穿白袍的醫生，和宋智孝原本是一對情投意合的佳偶，卻在結婚後沒多久就負氣分手了，不過兩人後來卻同在急診室工作，除了搶救生命垂危的病患，也搶救了自己的愛情。崔振赫在劇中燙了相當難駕馭的玉米鬚頭，不過顏值的完成度在臉，帥氣不減，忘記的朋友們快來溫習！



3.《繼承者們》－不要回頭



崔振赫在《繼承者們》劇中是標準的富二代，不過身為財閥二世，有不為人知的繼承辛酸，無法跟家世背景相差太遠的女孩相愛，陷入苦戀，最後終究放棄了自己的愛情。雖然《繼承者們》中有許多愛豆演出，不過崔振赫這一段戀曲也是大家矚目的焦點，帥氣的哥哥更是李敏鎬從小到大崇拜的對象，歌聲也一樣帥氣。



4.《九家之書》－過得好嗎？



《九家之書》的前兩集，為了鋪陳主角李昇基的身世，先演出的他的父親，也就是守護神獸崔振赫以及李沇熹的淒美愛情，當時這段劇情結束時觀眾們直呼還沒看夠崔振赫與李沇熹的粉紅戲碼呢！最後崔振赫還與長大之後的李昇基來個父子重逢的戲碼，為當時《九家之書》收視再創高峰。這首OST在劇中原版本是由The One演唱，不過由崔振赫重新演繹特別版本，聽起來格外淒美。



5. 《熊貓小姐和刺蝟》－愛情刺蝟

當時有夠青澀的崔振赫，同樣飾演高富帥，國內最大連鎖蛋糕店的老闆，劇中與Super Junior的東海第二次合作演出，當時還有觀眾說男一男二都太帥，相較之下女主角還有點遜色，不如男男CP好了！



6. 《沒關係，爸爸的女兒》－死的程度

這應該是崔振赫首次嘗試為自己所演出的電視劇演唱OST，也算是崔振赫第一次演出電視劇的男一角色，同樣由Super Junior的東海演出崔振赫的弟弟，從這裡展現他的歌唱才華。





不知道2月28日崔振赫來台會演唱哪幾首呢？據主辦單位透露，崔振赫本人相當希望能有機會跟粉絲近距離接觸，所以在演唱時將會走下舞台繞場，尤其在見面會場地設置了一條小小花路，讓崔振赫在這條路上停留，讓座位較後方的粉絲們也能近距離看到他，還有機會快來點點看還有沒有這些空位喔！詳情請看主辦官方專頁

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售票方式：ibon售票網站及全台7-11 ibon機台

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照片：執行力整合行銷, 官方劇照

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