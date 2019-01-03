都忘了他会唱歌！快来预习崔振赫228来台OST歌单

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近来以《马成的喜悦》与热播中的《皇后的品格》人气大涨的演员崔振赫，即将於2月28日来台与粉丝们见面，之前也预告他会在见面会上演唱多首大家耳熟能详的OST歌曲，不知道能听到以下的哪几首呢？

1.《马成的喜悦》－忘记的爱情



先从最近的一首歌开始吧！崔振赫在剧中饰演一位医师孔马成，原本在外地与人气女演员宋昰昀有一场美丽的邂逅，却因为一场意外，让恋情与两人的人生就此变调。剧中崔振赫每当冲澡时就会找回部分粉红回忆，令萤幕前的观众也心动不已。



2.《急诊男女》－花香



这部戏崔振赫依旧饰演一位穿白袍的医生，和宋智孝原本是一对情投意合的佳偶，却在结婚后没多久就负气分手了，不过两人后来却同在急诊室工作，除了抢救生命垂危的病患，也抢救了自己的爱情。崔振赫在剧中烫了相当难驾驭的玉米须头，不过颜值的完成度在脸，帅气不减，忘记的朋友们快来温习！



3.《继承者们》－不要回头



崔振赫在《继承者们》剧中是标准的富二代，不过身为财阀二世，有不为人知的继承辛酸，无法跟家世背景相差太远的女孩相爱，陷入苦恋，最后终究放弃了自己的爱情。虽然《继承者们》中有许多爱豆演出，不过崔振赫这一段恋曲也是大家瞩目的焦点，帅气的哥哥更是李敏镐从小到大崇拜的对象，歌声也一样帅气。



4.《九家之书》－过得好吗？



《九家之书》的前两集，为了铺陈主角李升基的身世，先演出的他的父亲，也就是守护神兽崔振赫以及李沇熹的凄美爱情，当时这段剧情结束时观众们直呼还没看够崔振赫与李沇熹的粉红戏码呢！最后崔振赫还与长大之后的李升基来个父子重逢的戏码，为当时《九家之书》收视再创高峰。这首OST在剧中原版本是由The One演唱，不过由崔振赫重新演绎特别版本，听起来格外凄美。



5. 《熊猫小姐和刺猬》－爱情刺猬

当时有够青涩的崔振赫，同样饰演高富帅，国内最大连锁蛋糕店的老板，剧中与Super Junior的东海第二次合作演出，当时还有观众说男一男二都太帅，相较之下女主角还有点逊色，不如男男CP好了！



6. 《没关系，爸爸的女儿》－死的程度

这应该是崔振赫首次尝试为自己所演出的电视剧演唱OST，也算是崔振赫第一次演出电视剧的男一角色，同样由Super Junior的东海演出崔振赫的弟弟，从这里展现他的歌唱才华。





不知道2月28日崔振赫来台会演唱哪几首呢？据主办单位透露，崔振赫本人相当希望能有机会跟粉丝近距离接触，所以在演唱时将会走下舞台绕场，尤其在见面会场地设置了一条小小花路，让崔振赫在这条路上停留，让座位较后方的粉丝们也能近距离看到他，还有机会快来点点看还有没有这些空位喔！详情请看主办官方专页

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售票方式：ibon售票网站及全台7-11 ibon机台

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照片：执行力整合行销, 官方剧照

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