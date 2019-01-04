勝利揭露「愛豆們如何交換手機號碼」原來是靠著《人氣歌謠》小賣部的「人氣歌謠三明治」
綜藝 2019年1月4日 星期五08:30 Yuan
勝利一講完馬上被其他人回：看來做過了，根本是自己的故事啊 XDD
黃光熙出演了27日播出的《俘獲芳心頻道》，在節目中他到了四樓《人氣歌謠》的小賣部，傳說中愛豆們都很喜歡的「人氣歌謠三明治」就是在這裡販售。
主持人勝利看到這段影片就表示：「那個四樓是個非常了不起的地方，那個小賣部。原來在休息室是不能吃東西的，因為有很多的歌手要一起使用休息室，所以主要會在四樓的小賣部吃飯，在那裡就發生了很多很多事。」
梁世炯聽到就說：「偷偷交換電話號碼，偷偷搞曖昧這個樣子？」勝利聽到又說：「那個三明治不是用透明的塑膠袋包裝嘛～那個輕輕撕開之後，把電話號碼放進去再給心儀的人。」一講完其他人馬上回：「看來做過了，根本是自己的故事啊！」不過勝利也表示：「不是我的故事。」
而黃光熙和姜鎬童就坐在小賣部旁邊的桌子聊天，空間看起來真的沒有很大啊！而錄製當天剛好是《人氣歌謠》播出，BLCAKPINK因為也出演過《俘獲芳心頻道》，當天去打歌的Jennie也來和他們打招呼，黃光熙看到本人非常開心呢（笑）～
（圖：SBS）
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