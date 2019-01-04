胜利揭露「爱豆们如何交换手机号码」原来是靠著《人气歌谣》小卖部的「人气歌谣三明治」
综艺 2019年1月4日 星期五08:30 Yuan
胜利一讲完马上被其他人回：看来做过了，根本是自己的故事啊 XDD
黄光熙出演了27日播出的《俘获芳心频道》，在节目中他到了四楼《人气歌谣》的小卖部，传说中爱豆们都很喜欢的「人气歌谣三明治」就是在这里贩售。
主持人胜利看到这段影片就表示：「那个四楼是个非常了不起的地方，那个小卖部。原来在休息室是不能吃东西的，因为有很多的歌手要一起使用休息室，所以主要会在四楼的小卖部吃饭，在那里就发生了很多很多事。」
梁世炯听到就说：「偷偷交换电话号码，偷偷搞暧昧这个样子？」胜利听到又说：「那个三明治不是用透明的塑胶袋包装嘛～那个轻轻撕开之后，把电话号码放进去再给心仪的人。」一讲完其他人马上回：「看来做过了，根本是自己的故事啊！」不过胜利也表示：「不是我的故事。」
而黄光熙和姜镐童就坐在小卖部旁边的桌子聊天，空间看起来真的没有很大啊！而录制当天刚好是《人气歌谣》播出，BLCAKPINK因为也出演过《俘获芳心频道》，当天去打歌的Jennie也来和他们打招呼，黄光熙看到本人非常开心呢（笑）～
（图：SBS）
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