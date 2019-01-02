Wanna One尹智聖出演音樂劇《那些日子》 演繹金光石經典名曲

終於確定了！ 尹智聖即將加盟音樂劇《那些日子》，角色海報已經公開！
今日音樂劇《那些日子》在官方的SNS上公開了這一消息：「由金光石的名曲打造，不能錯過的韓國代表級音樂劇《那些日子》，尹智聖將飾演正學的同期武英，擁有悠閒又有梗的自由靈魂。 」同時公開了身穿制服的尹智聖照片，好帥！
尹智聖一直很想演音樂劇，表示：「Wanna One活動結束後得到這麼好的機會，真的非常感謝。 能和綺羅星一般的前輩合作讓我非常激動。 我會展現出與身為歌手時不同的面貌，請多多期待。 」音樂劇製作方INSIGHT娛樂也表示：「尹智聖在舞台上和綜藝節目裡展現出的梗很有魅力，和武英這一角色非常合拍。 」
《那些日子》在2013年首演，講述青瓦台警衛員正學和武英的故事，池昌旭、Super Junior圭賢等都有演過。 該作品獲獎頗豐：第7屆Musical Awards「年度創作音樂劇賞」、「劇本賞」、「男演員新人賞」，第19屆韓國音樂劇大賞「最佳創作音樂劇賞」、「導演賞」，第2屆首爾Musical Festival「流行賞」等等。 尹智聖參演的《那些日子》將在1月8日下午2點開始網路售票，期待他的表現！
（圖源：INSIGHT ENT，KSD韓星網）
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