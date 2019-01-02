Wanna One尹智圣出演音乐剧《那些日子》 演绎金光石经典名曲

终於确定了！ 尹智圣即将加盟音乐剧《那些日子》，角色海报已经公开！
今日音乐剧《那些日子》在官方的SNS上公开了这一消息：「由金光石的名曲打造，不能错过的韩国代表级音乐剧《那些日子》，尹智圣将饰演正学的同期武英，拥有悠闲又有梗的自由灵魂。 」同时公开了身穿制服的尹智圣照片，好帅！
尹智圣一直很想演音乐剧，表示：「Wanna One活动结束后得到这么好的机会，真的非常感谢。 能和绮罗星一般的前辈合作让我非常激动。 我会展现出与身为歌手时不同的面貌，请多多期待。 」音乐剧制作方INSIGHT娱乐也表示：「尹智圣在舞台上和综艺节目里展现出的梗很有魅力，和武英这一角色非常合拍。 」
《那些日子》在2013年首演，讲述青瓦台警卫员正学和武英的故事，池昌旭、Super Junior圭贤等都有演过。 该作品获奖颇丰：第7届Musical Awards「年度创作音乐剧赏」、「剧本赏」、「男演员新人赏」，第19届韩国音乐剧大赏「最佳创作音乐剧赏」、「导演赏」，第2届首尔Musical Festival「流行赏」等等。 尹智圣参演的《那些日子》将在1月8日下午2点开始网路售票，期待他的表现！
（图源：INSIGHT ENT，KSD韩星网）
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