Wanna One 河成雲有望在 2 月隻身出道？經紀公司「一切尚未確定」
KPOP 2019年1月1日 星期二11:11 施乃琪
繼尹智聖後，Wanna One 的河成雲也傳出有望在下個月隻身出道，一起來看看經紀公司的說明吧！
今天（1 日）傳出河成雲預定在 2 月時以個人歌手之姿出道活動，不過他的經紀公司 Star Crew 娛樂否認了這項傳聞：「還沒有決定好任何事情。」
「雖然 Wanna one 的官方活動已經在 12 月 31 日結束，但河成雲的經紀約還沒回到我們這裡，公司沒有決定、也沒有聽聞他要隻身出道這件事。」Star Crew 娛樂表示：「等他回來以後應該會需要先休息一番，接下來再好好討論未來的計畫。」
2014 年就以 HOTSHOT 一員身份出道的河成雲，在參加《Produce 101》第二季並入選 Wanna One 後便展開了長達一年半的活動，原團體則在今年 11 月帶著迷你二輯〈Early Flowering〉回歸。
（照片來源：TVDaily、Swing Entertainment）
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