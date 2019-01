确定了!SM承认EXO KAI❤BLACKPINK JENNIE是「互有好感的关系」 李栋旭♥刘寅娜《触及真心》剧组祈愿仪式现场照公开!将在2月6日播出,太期待啦~ 《MBC歌谣大祭典》BTS防弹少年团JIMIN & V告诉少时润娥:SEVENTEEN Joshua也是95line「猪仔」 【MBC歌谣大祭典】Wanna One成员cover东方神起经典《Rising Sun》 姜成勋离开水晶男孩,与YG解除专属合约!通过官咖表示:「辜负了大家的期待,感到非常抱歉」 今年(2019年)第一天也一起看日出!Super Junior东海、银赫迎来34岁了 《MBC歌谣大祭典》白智荣和EXO CHEN演唱经典名曲《像中枪一样》!网友:「超完美的合作啊!」 Wanna One 解散黄旼炫影响力依旧 粉丝捐 300 万韩元行善! Wanna One 河成云有望在 2 月只身出道?经纪公司「一切尚未确定」 ASTRO 敲定回归日期 终於要推出首张正规专辑! Army 的新年礼物!KB 国民银行新广告、BANGTANTV 新年问候同步上线 【KBS 演技大赏】孝琳「泳装」热舞摆臀太挑逗 台下嘉宾看傻眼 你做好准备迎接黄金猪年了吗?还没有的话来大创看一下吧! Wanna One 解散后大哥先 solo!尹智圣预计 2 月只身出道 [有片] 2018 SBS演技大赏 《皇后的品格》崔振赫、申成禄难分轩轾 【2018 KBS演技大赏】完整获奖名单!周末剧《一起生活吧》、《我唯一的守护者》斩获多项奖项! 来个快闪束草半日游吧~来做2019年的「1」吧! 李钟硕SNS分享近况照!其主演tvN《罗曼史是别册附录》公开声音预告影片 【2018 MBC演技大赏】苏志燮捧大赏俞承豪高兴到飞起,小跑到面前求抱抱!网民:大男人的我看了都觉得可爱♥ 新年第一爆!EXO KAI❤BLACKPINK JENNIE热恋中 【2018 SBS演技大奖】完整获奖名单!金宣儿&甘宇成双双摘得大赏 《顶级巨星柳白》心动三部曲:拦腰抱、脚踏车双载、弹吉他 金知硕和全昭旻甜蜜的化学反应! 《阿尔罕布拉宫的回忆》不只车代表…连「他」也因游戏丧命!玄彬、朴信惠下集迎来初Kiss? 李光洙在2018年最后一天宣布脱单,还记得2018年初他的运势吗?准得可怕XD 《认哥》本周预告:金猪年第一组转校生!朴诚雄、罗美兰、郑振永来了~

