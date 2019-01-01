Wanna One 河成云有望在 2 月只身出道？经纪公司「一切尚未确定」
KPOP 2019年1月1日 星期二11:11 施乃琪
继尹智圣后，Wanna One 的河成云也传出有望在下个月只身出道，一起来看看经纪公司的说明吧！
今天（1 日）传出河成云预定在 2 月时以个人歌手之姿出道活动，不过他的经纪公司 Star Crew 娱乐否认了这项传闻：「还没有决定好任何事情。」
「虽然 Wanna one 的官方活动已经在 12 月 31 日结束，但河成云的经纪约还没回到我们这里，公司没有决定、也没有听闻他要只身出道这件事。」Star Crew 娱乐表示：「等他回来以后应该会需要先休息一番，接下来再好好讨论未来的计画。」
2014 年就以 HOTSHOT 一员身份出道的河成云，在参加《Produce 101》第二季并入选 Wanna One 后便展开了长达一年半的活动，原团体则在今年 11 月带著迷你二辑〈Early Flowering〉回归。
（照片来源：TVDaily、Swing Entertainment）
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