《Running Man》秀英大展對C位的慾望：「因為我在少女時代不是中心…。」
綜藝 2018年12月31日 星期一12:20 MiJimin
秀英在節目上積極的模樣，真的好可愛哦～！
在昨日播出《Running Man》的「聖誕特輯」中，少女時代的成員秀英與金鍾國成為搭檔，還展現了對女團C位的個人慾望。
在舞蹈挑戰中，劉在錫請女嘉賓們重現 S.E.S. 的經典歌曲《I'm your girl》，秀英更果敢的將頭髮直接用成BADA的專屬造型，準備開始時還霸氣的問說：「不好意思…請問副歌和中心是誰啊？」立刻引起現場大笑。
劉在錫立刻問說：「對中心很執著哦！？」秀英笑著的回說：「因為我在少女時代的時候，不是中心…。」
▼來看一下這段表演吧～！秀英在這一期表現得很棒啊～～～！
除了這首歌曲之外，還多重現了女團 FIN.K.L 的《永恆的愛》，秀英更在期間積極地指導另外三位女嘉賓，如何表演跟展現個人魅力，當然一樣成為了這首歌的中心人物，積極參與的模樣相當討人喜愛啊～！
（圖自：SBS Running Man）
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