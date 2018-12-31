《Running Man》秀英大展对C位的欲望：「因为我在少女时代不是中心…。」

《Running Man》秀英大展对C位的欲望：「因为我在少女时代不是中心…。」

综艺   2018年12月31日   星期一12:20   MiJimin   8

秀英在节目上积极的模样，真的好可爱哦～！

在昨日播出《Running Man》的「圣诞特辑」中，少女时代的成员秀英与金钟国成为搭档，还展现了对女团C位的个人欲望。

在舞蹈挑战中，刘在锡请女嘉宾们重现 S.E.S. 的经典歌曲《I'm your girl》，秀英更果敢的将头发直接用成BADA的专属造型，准备开始时还霸气的问说：「不好意思…请问副歌和中心是谁啊？」立刻引起现场大笑。

刘在锡立刻问说：「对中心很执著哦！？」秀英笑著的回说：「因为我在少女时代的时候，不是中心…。」

▼来看一下这段表演吧～！秀英在这一期表现得很棒啊～～～！

除了这首歌曲之外，还多重现了女团 FIN.K.L 的《永恒的爱》，秀英更在期间积极地指导另外三位女嘉宾，如何表演跟展现个人魅力，当然一样成为了这首歌的中心人物，积极参与的模样相当讨人喜爱啊～！

（图自：SBS Running Man）

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